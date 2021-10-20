Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya Eskişehirspor'un başına geçti

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya, kulüp tesislerinde imzayı attı.

Eskşehirspor'da Cem Karaca ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya geldi. Teknik Direktör Kaya, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen törende imzayı atarak göreve başladı. Sözleşmeye göre Suat Kaya Eskişehirspor'u 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıl çalıştıracak. Serhat Kaya'ya görevinde Volkan Kilimci, Mithat Çulcuoğlu, Ali Gök, Serkan Yiğit ve Nedret Kuru olmak üzere 5 yardımcı antrenör eşlik edecek.

“Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız”

İmza töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Suat Kaya, “Şampiyonluğa oynayan bir takıma durumu kritik olan bir takıma da transfer olsanız aynı sıkıntıları yaşıyorsunuz. Benim böyle köklü bir camiaya değerli başkanım ve yönetim kurulu tarafından davet edilmem mutluluk ve onur verici. Bütün benliğimle, hocalarımla takımın ait olduğu yere kadar bu mücadeleyi vereceğim. Eskişehirspor ile karşılıklı futbol da oynadım. O takımla bu takım arasında geçen zaman içerisinde değişiklikler oldu. Bu durum hem kendi avantajım hem oyuncaların. Onlar benden ne kadar faydalanırlarsa ilerleyen futbol hayatlarında o kadar başarılı olacaklarına inanıyorum. İlk etapta benden daha fazla koşma çabasına girecekler. Mesleğe altyapıda başladığım için çocuklara çok önem veriyorum. Kabuğundan çıkardığım çok oyuncu oldu. İnşallah bize verilen görevi o çocuklarla birlikte yerine layıkıyla yerine getireceğiz. Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız. Onlardan büyük çocuklarımız var” dedi.

İmzaların ardından Eskişehirspor forması takdim edilen Suat Kaya, törenin ardından tesislerdeki antrenman sahasında fotoğraf çektirdi.