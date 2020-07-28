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Galeriler bayramda kapalı olacak

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı galerilerin Kurban Bayramı’nda ziyarete kapalı olacağı açıklandı.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galerilerin Kurban Bayramı'nda ziyarete kapalı olacağı açıklandı.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını ile etkin mücadele sürerken, Odunpazarı Belediyesi, yoğun ilgi gören galerilerini herhangi bir bulaşıya sebep vermemek için Kurban Bayramı'nda kapatma kararı aldı. Kurban Bayramı boyunca Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı), Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı ziyarete kapalı olacak.


Galeriler bayramdan sonra açılacak


Kurban Bayramı sonrasında ise galeriler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ziyarete açık olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, ülkemizde koronavirüs vakalarının azaldığını ancak yine de tehlikenin tamamen geçmediğini vurguladı. Tarihi Bölgedeki galerilerin özellikle bayramlarda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden yetkililer, her hangi bir bulaşıya sebep vermemek için Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galerileri Kurban Bayramı'nda ziyarete kapatma kararı aldıklarını kaydetti.

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