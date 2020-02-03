Gambiyalı öğrenciler Türkiye'de buluştu

Okumak için Gambiya'dan Türkiye'ye gelen Gambiyalı öğrenciler, yıllık değerlendirme toplantısı için İstanbul'da buluştu.

Eskişehir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerde bulunan üniversitelerde okuyan Gambiyalı öğrenciler programa delege oldu. Düzenlenen programda öğrencilerin yıllık performansını değerlendirirken bu yıl mezun olacak öğrencilere hediye taktim edildi. Öğrenciler 2020 yılında Türkiye- Gambiya arasındaki ilişkilerin daha da artması için gerekli adımları da atılacağı hedefledi.

Düzenlenen programa Türkiye'deki Gambiya Büyükelçi Yardımcısı Sering Modou Njie, Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahemt Kavas, Gambiya girişimci ve Afrika'nın genelinde dev gayrimenkul sahibi olan Mustafa Njie (TAF) ve Türk STK'ların başkan ve üyeleri de katıldı.

Vatanına yapacak hizmetleri Türkiye'de öğreniyorlar

Programda açılış konuşması Gambiyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Muhammad Trawally yaptı. Muhammad Trawally, konuşmasında, “Hepimiz iyi bir eğitim almak için buraya geldik. Bu yüzden de eğitimimizi ciddiye almamız gerekiyor ki yarın mezun olduğumuzda vatanımıza iyi hizmet edebilelim. Bu birliği kurarken 2010 yılında, çok az kişiydik ve toplandığımızda on kişiyi geçmiyorduk ama bugün yüzden fazla olduk” diye konuştu.

İstanbul üniversitesinde doktorasını yapan Tarawally “bu birliğin kuruluş amacı Gambiya'dan Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerin, gerek akademik faaliyetler olsun, okul kayıtları, ikamet izni başvuruları, hava limanda karşılamaları ya da maddi sıkıntılarda yardım sağlamaktır. Uluslararası etkinliklerde de Gambiya'yı temsil ediyoruz. Okul döneminde buluşamıyoruz ancak bunun gibi toplantılarda buluşup dertleşebiliriz ve ülkemizle ilgili yürüteceğimiz faaliyetler de bu toplantılarda konuşuyoruz” diye anlattı.

Gambiya'ya verilecek burslu öğrenci sayısı arttırılacak

Düzenlene programa katılan Türkiye'de Gambiya Büyükelçi Yardımcısı Sering Modou Njie, Türkiye- Gambiya arasındaki ilişkileri her geçen gün daha iyi olacağı belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Gambiya öğrenci birliğinin emeklerini takdir etmemiz gerekiyor hem ülkeye yönelik yürüttükleri faaliyetler için hem de Gambiya-Türkiye ilişkisinde oynadıkları roller için. Kuruluşundan beri bu birlik Türkiye'de bulunan Gambiyalı öğrencilerin refahı konusunda önemli katkılarda bulundu. Gambiya'yı, Türkiye'de düzenlenen çeşitli faaliyetlerde temsil etti, öğrencilere zor durumlarda derman oldu ve öğrenciler arasında memleketin menfaatine yönelik birlik ve beraberlik ruhunun tohumunu attı. Yurtdışı Türkler ve Akrabalık Toplulukları'na da teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Türkiye-Afrika anlaşması içerisinde, Gambiyalı öğrencilere burs veriyor ve birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyarette, bursların sayısını arttırmayı anlaştık”.

Gambiya kültürünü taşıyan, Türkiye ve Gambiya'nın kültürel dansları ve şarkılarıyla devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.