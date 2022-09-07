Garaj önüne araç park edenlere böyle isyan etti

Eskişehir'de bir vatandaş, garaj kapısının önüne park edilen araçlardan rahatsız olunca, çözümü büyük bir pankart ile yazı asmakta buldu.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Bağlar civarında araç parkı en büyük sorunlardan biri olarak biliniyor. Aracını park edecek yer bulamayan vatandaşlar, uygun yer bulamayınca garaj ya da bina girişlerine de duruyor. Garaj kapılarına asılan uyarılara rağmen sorumsuzca park edilen araçlar, bir çok sorunu beraberinde getiriyor.

Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, garaj kapısına astığı büyük bir pankart ile park sorununa dikkat çekti. Pankarta, “İnsan görünümlü eşşeklere laf anlatmak zor oluyor. Burası garaj önüdür, park etmeyin” yazan vatandaş, isyanını bu şekilde dile getirdi.