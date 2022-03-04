Garajda kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede bulunan bir apartmanın garaj kısmında yaşanan kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen U.A., E.A. ve A.B.Ş. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, 2 şarjör, 83 av fişeği, bir miktar narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 408 farklı ebat ve türde alkollü içecek ve 4 adet POS cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.