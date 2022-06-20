Garajdaki 30 bin liralık malzemeyle birlikte 2 kavanoz reçel de çalındı

Eskişehir'de bir apartman garajına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, piyasa değeri 30 bin liralık malzemeyle birlikte 2 kavanoz da reçel çaldığı belirtildi.

Olay, Emek Mahallesi Hamdullah Suphi Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından apartman garajında hırsızlık yapıldı. Apartman sakinlerinin eşyaların bir kısmının olmadığını fark etmesi üzerine yapılan ihbar sonucu polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Mağdur apartman sakinlerinin ifadesinin alınmasıyla olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

“Garaja giren hırsız 2 kavanoz da reçel çalmış”

Apartman sakinlerinden Mustafa Yetiş Yücel, garaja giren hırsızların piyasa değeri 30 bin liranın üzerindeki malzemeleri çaldığını belirtti. Ayrıca garajda bulunan reçel kavanozlarından 2 tanesinin de çalındığını belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta apartman garajımıza hırsız girmiş. Biz sonradan fark ettik. İnip baktığımızda bana ait olan bölümden hilti, şarjlı vidalama, matkap, spiral, boru anahtarı, petek termostatı gibi malzemelerim çalınmış. Ayrıca komşularımızdan birisine ait olan 4 adet araba jantı çalınmış. Bir diğer komşumuzun da garajda duran reçelleri vardı. Garaja giren hırsız 2 kavanoz da reçel çalmış. Duruma polise bildirdik. Ekipler gelip tutanak tuttu. Çalınan ürünlerin piyasa değeri 30 bin liranın üzerinde. Umarız ki hırsızlar yakın zamanda yakalanır.”