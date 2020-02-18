Gastronomi Kulübün'den "Dünya'da ve Türkiye'de Coğrafi İşaret Sistemi” konferansı

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından “Dünya'da ve Türkiye'de Coğrafi İşaret Sistemi” konferansı Şener Şen Kültür Salonu'nda düzenlendi.

Yemek Kültürü Araştırmacısı Sevim Gökyıldız'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Anadolu Üniversitesi'nde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Sevim Gökyıldız, konuşmasında coğrafi işaret sistemini anlattı ve yemek kültürü hakkında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Sevim Gökyıldız, “Coğrafi işaretleme herkesi ilgilendiren bir konu. Özellikle gençler bu konuda daha dikkatli olmalı. Bu bizim geleceğimiz, malımıza sahip çıkmalıyız. Hangi ilimizin, ilçemizin ve bölgemizin ne malı varsa sahip çıkılmalı. Menşei ve mahreci alınmalı. Ürünlerimiz kaybolmasın. Bu bizim ülkemiz, bizim memleketimiz ve bizim ürünlerimiz. Gençler bu konuya çok dikkat etmeli. Aldıkları ürünü incelesinler ve sorgulasınlar. Eğer biz tüketiciler bu konun üzerine eğilmezsek üreticiler her şeyi alacaklar. Bu memleket bizim. Öğrencilerden tek isteğim bu memleketin ürünlerini kullansınlar” dedi.