Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanları Anadolu Üniversitesi'nde toplandı

Türkiye geneli 20 üniversitenin Gastronomi ve Bölüm Başkanlarının katılımıyla Turizm Fakültesi 3. Kat Fuayene Alanı'nda gerçekleşen toplantıda, bölüm sorunları ve müfredat ele alındı.

“Alanda yaşadığımız sorunları ele alacağız”

Toplantıda konuşan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanları Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fügen Özkaya, “Bugün toplantımızda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün ülkemizdeki sorunlarını ele alıyor olacağız. Özellikle de müfredat programı üzerinde duracağız. Ortak hale getirilmesi üzerine birtakım çalışmalar yapacağız. Ayrıca alanda yaşadığımız sorunları masaya yatıracağız.” şeklinde konuştu.

“Anadolu Üniversitesi öncülüğünde 20 üniversite bölüm hakkında ön değerlendirme yapacak”

Anadolu Üniversitesi'nin 20 üniversitenin turizm bölümleri ile iletişime geçerek bölümle ilgili sorunların ele alındığı toplantıyı organize ettiğini söyleyen Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Önçel, “İlerleyen süreçte daha fazla katılımın olduğu toplantılar yapmayı hedefliyoruz. Bugün burada, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde 20 üniversite, bölüm hakkında ön değerlendirme yapacak.” dedi.