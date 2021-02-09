Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da Eskişehir tarımı diğer faaliyetleri geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Eskişehir tarımının 2019 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranını değerlendiren Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Eskişehir'in katkısı 2018 yılında 2 Milyon 551 Bin 702 TL iken 2019 yılında 3 Milyon 419 Bin 64 TL'ye yükselerek bir önceki yıla göre 867 Bin 362 TL'lik fark oluşturmuştur” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde 2019 yılının “İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla”(GSYH) verilerini paylaştı. Bu veriler doğrultusunda Eskişehir tarımının GSYH'ye katkısını değerlendiren Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerine Eskişehir'in katkısı 2018 yılında 2 Milyon 551 Bin 702 TL iken 2019 yılında 3 Milyon 419 Bin 064 TL'ye yükselerek bir önceki yıla göre 867 Bin 362 TL'lik fark oluşturmuştur. Eskişehir'in tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri; sanayi, imalat sanayi, inşaat, hizmetler, bilgi ve iletişim, finans ve sigorta faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi, insan sağlığı ve sosyal hizmet ve diğer hizmet faaliyetleri içerisinde, 2018 ile 2019 yılları karşılaştırmasında en yüksek büyüme oranı göstererek yüzde 34'lük bir artış oranı ile ilk sırada yer almaktadır. 2019 yılında bazı üretim faaliyetleri inşaat, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri gibi 2018 yılına göre negatif yönlü bir değişme oranı göstermesine rağmen Eskişehir tarımı pozitif yönlü değişim oranı göstermekle kalmamış yüzde 8,4'lük değişim oranı ile bütün üretim faaliyetlerinin üzerinde yer alarak ilk sırada bulunmaktadır. Aynı şekilde Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri bir önceki yıla göre 2019 yılında yüzde 27,8'lik büyüme oranına sahipken Eskişehir yüzde 34'lük büyüme oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bu verilerden hareketle Eskişehir'de tarıma yapılan yatırımların olumlu gelişmelere yol açtığı izlenebilmektedir. Bundan sonraki süreçte de tarım alanında yapılacak tüm yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğu unutulmamalıdır. 2020 yılı değerlendirmesinde Eskişehir tarımının daha da üst sıralarda yer alacağını düşünerek buna katkı sağlayan tüm üretici ve yetiştiricilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.