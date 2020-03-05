İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında seyir halindeki gaz yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında seyir halindeki gaz yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.


Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik-Kütahya karayolu üzerindeki İnönü kavşağı mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Seyir eden olan 42 CVY 26 plakalı gaz yüklü yakıt tankeri, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken yan yatan araçta maddi hasar meydana geldi.


Sürücünün yaralanmaması ve tankerin aley almaması ile kaza ucuz atlatıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç çevresinde önlem alırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.