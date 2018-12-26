Gazeteci adaylarından "Medyada Çocuk Hakları" sergisi

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Bölümü öğrencileri, toplumda bilinç uyandırmak amacıyla 'Medyada Çocuk Hakları' dersi kapsamında 'Çocuk, çocuktur!' isimli sergi açtı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde açılışı yapılan sergi, çocukların medyada yanlış temsili ve istismarıyla ilgili toplama haberlerden oluşuyor. Basın Yayın Bölümü öğrencileri, daha önce farklı zamanlarda çocuklarla ilgili yayınlanmış haberleri önce toplayıp süzgeçten geçirdi. Çocuk haklarını hiçe sayan cümle ve fotoğrafları derleyerek afiş haline getiren öğrenciler, konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Serginin fikir aşamasının, gazeteciler gibi toplumu aydınlatan bir meslek grubunun, çocuk haklarına daha fazla saygı göstermesi temeline dayandırdıklarını ifade eden sergi sorumlularından Eylül Karagülle, "Serginin amacı, çocukların haberlerde; medyada yanlış kullanımı, damgalayıcı ifadelerin kullanımı ve fotoğraf kullanımı gibi şeyleri insanlara göstermek için açtık bu sergiyi. Zaten ders kapsamına biz hep bunları işliyoruz. ''Medyada Çocuk Hakları' nedir?, nasıl kullanılır?, damgalayıcı ifadeler nedir? ya da düzgün ifadeler nelerdir?' gibi konular işleniyordu zaten. Sonuç olarak da sınıfta hep beraber konuşup böyle bir şey yapıp insanları bilgilendirebiliriz dedik ve böyle ortaya çıktı aslında" ifadelerini kullandı.

"Sergide verilmek istenen asıl mesaj da; 'Çocuk çocuktur!"

Ayrıca toplumda çocuğun yerinin son derece hassas bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve iyi ifade edilmesi gerektiğini aktaran Karagülle, medyada çocuk haklarını hiçe sayan haberlerin tiraj kaygısı ve sansasyon oluşturmak gibi nedenlerden ötürü yapıldığını söyledi. Küçük yaşlarda çocuklara adeta damgalama yapıldığını sözlerine ekleyen Eylül Karagülle, "'Medya ve Çocuk Hakları' dersi alıyorduk ve final ödevi olarak da böyle bir sergi açmaya karar verdik. Çocuk hakları aslında hepimizi ilgilendiren bir konu ve bu sergide verilmek istenen asıl mesaj da; çocuk çocuktur!, başka şekilde ifade edemeyiz. Bu tarz haberler daha çok dikkat çekmek için aslında tiraj için, sansasyonel haberler üretmek için böyle başlıklar içerikler oluşturuluyor. Tabi ki oldukça yanlış bir tutum bu, etik değil. Biz toplum olarak biraz daha duygusal bir toplumuz. Bu yüzden de daha çok dikkat çekiyor böyle başlıklar. Zaten genelde alt metni okunmuyor, hatta sergilediğimiz bazı haberlerde içerik ve başlığın uyumsuz olduğu yerler de var. Belli damgalayıcı kalıplar, algılar ortaya çıktı bir süre sonra ve aslında muhabirler de bu işi farkında olmayarak yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.

"Bu anlamda çok başarılı buldum"

Sergiyi gezmek için gelen İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Figen Ünal, geleceğin gazeteci adaylarının bu tarz hassas konularla özel olarak ilgilenmelerinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Yazılan haberlerin sıradan bir şekilde okunup geçilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Ünal, "Sergi belli bir farkındalık oluşturması açısından oldukça iyi olmuş. Öğrenci arkadaşlar haberleri seçip onların içinde çocuk haklarının ve çocuğun nasıl istismar edildiğini, hangi sözcüklerle hangi kelimeler ve fotoğraflar kullanılarak, belki farkında olarak belki olmadan nasıl istismar edildiğini ve çocuk haklarına aykırı şeyler olduğunu göz önüne sermişler. Bu iletişim eğitimi alan öğrenciler için de geçerli, bazen okuyup geçiverdiğimiz haberlerde nasıl çocuk haklarına, insan haklarına aykırı haberlerin, kelimelerin olduğunu görebiliyoruz.Oldukça detaylı izledim, bu anlamda çok başarılı buldum. Arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Sergi açılışına, İletişim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Basın Yayın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon ve Sergi sorumlusu olarak Prof. Dr. İncilay Cangöz katıldı.