Gazi Sel'den Başkan Ataç'a özel hediye

Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni misafir etti. Ziyarette Gazi Salih Sel, Başkan Ataç'a kendisinin çizdiği karakalem portreyi hediye etti.

Ahmet Ataç'ın, Eskişehirli gaziler ve şehit yakınları ile temasları aralıksız biçimde devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı ziyaret ederek yerel seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti. Şahin ziyarette ayrıca her zaman gazilerin ve şehit yakınlarının yanında olduğu için de Ataç'a dernek üyeleri adına teşekkürlerini iletti. Buluşmada dernek üyesi Jandarma Uzman Çavuş Gazisi Salih Sel de Başkan Ataç için çizdiği karakalem portreyi, kendisine armağan etti.

Aldığı hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Ataç, “Gazilerimiz, şehitlerimizin yakınları bizler için çok değerli. Aramızdaki samimiyet, geçmişten bugüne olduğu gibi gelecekte de kesintisiz devam edecek. Biz ülkemizde bugün özgürce nefes alabiliyorsak, bu sizlerin sayesindedir. Sevgili Salih kardeşime de bu özel hediyesinden ve emeğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok özel bir armağan, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.