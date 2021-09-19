‘Gaziler Günü' valilik meydanında kutlandı

Eskişehir Valiliği meydanında gerçekleştirilen Gaziler Günü kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma için söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ekrem Dumlu, “Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ortaokul öğrencilerinin şiir dinletisinin ardından sona eren törene, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, vali yardımcıları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ekrem Dumlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.