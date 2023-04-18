GE Marine ve TEI arasında imzalar atıldı

GE Marine, Eskişehir'de kurulu TEI (TUSAŞ Motor Sanayii, A.Ş.) ile bir lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmayla TEI, GE'nin LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakımı, onarımı ve revizyonunda yetkili ülke içi hizmet sağlayıcısı olacak. Böylece, Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan GE gaz türbinlerinin yanı sıra Türkiye'nin ihraç ettiği ve edeceği gemiler ve LM2500'ü kullanan çeşitli küresel donanmalar da TEI'den hizmet alabilecek.

GE ve TEI'nin ek yerelleştirme çalışmalarını başlattıkları Ağustos 2021 tarihli Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasını takip eden bu anlaşma, GE'nin Türkiye'nin gemi inşa sanayisine olan desteğini gösteriyor. Dünyanın önde gelen küresel savunma gücü üreticisi TEI, uzun yıllara dayanan tecrübesini, GE ile iş birliği içerisinde Türk savunma sanayisine destek vermek üzere kullanıyor. Yıllardır Türkiye'de birlikte faaliyet gösteren GE Marine ve TEI, Türk gemi inşa sanayisinin desteklenmesinde daha uzun yıllar önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

GE Marine Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mark Musheno, "GE, Türkiye'nin güvenilir bir çözüm ortağı olarak Türk Deniz Kuvvetlerini LM2500 ile desteklemekten ve TEI ile bu lisans anlaşmasını güçlendirmekten memnuniyet duyuyor. LM2500'ün MRO (Bakım, Onarım ve Revizyon) küresel ağındaki ciddi boyuttaki genişleme, Türk Deniz Kuvvetlerine ve Türk gemicilik sanayisine doğrudan fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en çok rağbet gören deniz gaz türbini LM2500, GE'nin TF39 ve CF6-6 uçak motorlarından türetildi. Şu an, GE'nin 31 adet LM2500 gaz türbini, Türkiye'de 18 gemide kullanılmak üzere teslimat sürecinde ya da teslim edildi. Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı (MILGEM-I) fırkateynleri, Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG (Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi), bu programlar dâhilinde yer alıyor.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "LM2500 Deniz Motorları'nın uluslararası bakım, onarım ve revizyon servis tedarikçi ağına TEI'nin dâhil edilmesinden heyecan duyuyoruz. Uzun vadeli çözüm ortağımız olan GE'den almış olduğumuz bu lisans sayesinde, TEI olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra dünya çapındaki diğer birçok ülkenin deniz kuvvetlerinin de bakım, onarım ve revizyon ihtiyacını karşılamak amacıyla OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) sertifikalı bir MRO Hizmet Sağlayıcısı haline geldik." dedi.

Akşit, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu alanda gerçekleştirmeyi öngördüğümüz yatırımlar sayesinde, şirketimizin, zamanında teslimat, hızlı bakım süreleri, ve rekabetçi fiyatları ile LM2500 Deniz Motorları'na, sınıfında en iyi bakım, onarım ve revizyon hizmetini sağlayacağına eminiz. TEI, projeye özel yatırımlar yaparak, ekosistemimiz ve ülkedeki mevcut altyapımızın da desteğiyle Türkiye'de gerekli kabiliyet ve kapasiteyi kazanacaktır. Güçlü irademiz ve iş birliğimizin yeni bir başarı hikâyesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."

GE Marine ve TEI, LM500 ve LM2500 gaz türbinlerinin montajı, kurulumu ve test edilmesi gibi kilit üretim süreçlerinin yerelleştirilmesine yönelik yeni fırsatların izini sürmeye devam edecek. Böylelikle, yerel içeriğin en üst düzeye çıkarılması yoluyla, Türkiye hükümetinin ve savunma sanayisinin yerelleştirme ve millileştirme öncelikleri pekiştirilecek. LM2500 gaz türbini parçalarının en büyük üreticilerinden biri olan TEI, aynı zamanda Black Hawk, Seahawk, Super Cobra ve Apache helikopterlerinde kullanılan GE'nin T700 motoru ile F16 ve F15 savaş uçaklarında kullanılan GE'nin F110 motoru için de lisanslı MRO (bakım, onarım ve revizyon) hizmetleri veriyor.