Gebelikte yanlış bilinen doğrular

Dr. Murat Şenol, gebelikte yanlış bilinen doğruları anlattı.

İstatistiklere göre gebeliklerin yüzde 50'sinin planlanmadan oluştuğuna dikkat çeken Op. Dr. Şenol, “Gebe kalmayı planladığınızda, korunmayı bırakmadan önce jinekoloğunuza başvurmalısınız. En az 3 ay önce sigarayı bırakmalı, sağlıklı kiloda olmaya özen göstermeli, gerekli görülürse demir ve B12 vitamini alınmalıdır” dedi.

Gebeliğin ilk birkaç ayı içerisinde bulantı ve kusmanın sık rastlanan bulgulardan olduğunu aktaran Şenol, gebeliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusmaları en aza indirmek için şunları önerdi: “Az ve sık aralıklarla yemek, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, sabah yataktan kalkmadan kraker gibi kuru yiyecekler önerilebilir, yemek sırasında sıvı alımı azaltılarak, diğer zamanlarda sıvıların alınması da yararlı olabilir.”

Hangi haftalarda hangi testler yapılır

Gebelikte ideal kontrol aralıklarının; gebeliğin ilk aylarından 7. ayın sonuna kadar ayda bir kez, 8. aydan 9. aya kadar 15 günde bir kez, 9. aydan doğuma kadar haftada bir kez olmak üzere toplam 11 kez olduğunu dile getiren Şenol, 24 ile 28'inci hafta arasında yapılan şeker testinin gerekli olduğunu ve gebeye veya bebeğe hiçbir zararı olmadığını söyledi. Şenol diğer testleri şöyle özetledi:

“11-14 haftalar arasında ultrasonografi ile ense saydamlığı ve combine test. 16-20 haftalar arasında maternal serum AFP. 16-20 haftalar arasında üçlü/dörtlü test (combine test yapılmamışsa) . 18-22 haftalar arasında fetal anomali taraması. Non - İnvaziv Prenatal Test. (NIPT)İkili tarama testinden yüksek risk çıkarsa veya riskli çıkmasa da amniyosentezden önce anne kanından yapılan testidir. Pahalı olmasına karşın; bebek anomalisi ile ilgili risk bilgisi verir ( Yüksek, Orta, Düşük). Riski yüksek çıkanlarda amniyo sentez gerekir.”

Yanlış bilgiler ve doğruları

Gebelikte doğru bilinen yanlışları ise Op. Dr. Murat Şenol şöyle anlattı:

“Yanlış: Gebelikte jinekolojik muayene zararlıdır. Doğrusu; Jinekolojik muayene düşük riskini arttırmaz. Yanlış: Gebelikte birkaç tane sigara içmenin zararı yoktur. Doğrusu: Sigara bebeğe zararlıdır. Düşük doğum ağırlıklı bebeğe neden olur. Yanlış: Gebelikte diş tedavisi yapılamaz. Doğrusu: Zorunluluk yoksa 3 ay beklenmeli. Apse gibi bir durum varsa mutlaka doktora danışılmalıdır. İlk 3 aydan sonra diş muayenesi yapılabilir. Yanlış: Gebelikte araba kullanmak sakıncalıdır. Doğrusu: Son haftalara kadar dikkatli bir şekilde emniyet kemeri takılarak kullanılabilir.”