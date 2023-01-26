Geç gelen kış, avcılık camiasını düşündürüyor

Türkiye ve dünyada alışılmışın dışında bir sıcaklıkta ilerleyen kış ayları, avcılık camiasını düşündürüyor. Eskişehir'de 25 yıldır av malzemesi satıcılığı yapan Mitat Gelici, son zamanlardaki hava durumlarından dolayı ava gidenlerin azaldığını ve bu sebeple de işlerde düşüş yaşandığını söyledi. İklim normallerinde hayvanların şubat, mart aylarında çifteleştiğini belirten Gelici, “Havalar sıcak olduğu için hayvanlar şimdiden eşleşti ve kuluçkaya döndü. Hayvanların eşleştiğini gören avcılar avlanmaya gitmemeyi tercih ediyor. Bu sıkıntılı durum balıkçılık için de geçerli” dedi.

“İklim durumlardan dolayı ördek, kaz gibi av hayvanları ülkemize göç etmedi”

Son yıllarda Türkiye'deki sıcaklık artışlarının avcılık sektörünü olumsuz etkilemesi konusunda endişelerini dile getiren Mitat Gelici, “Artan bu sıcaklıklar, hayvanların vahşi yaşam döngüsünü değiştirdiği için avcıların avlanma fırsatlarını azaltıyor. Kış döneminde olması gerekenden daha erken bir zamanda üreyen av hayvanları ise bu azalmanın en önemli sebeplerinden biri. Yine iklim durumlardan ördek, kaz gibi av hayvanları ülkemize göç etmedi. Avcılar, durgun geçen bu dönemde daha az iş yaptığı için avcılık işletmelerinde talep azalmasına neden oldu. Bundan dolayı avcılık sektöründe hareketlilik azaldı” diye konuştu.

“Daha şimdiden balıkların içerisinden havyar çıkıyor”

Ülke genelindeki güncel hava durumundan dolayı deniz suyu sıcaklığının yükseldiğini aktaran Mitat Gelici, “Balıklar da diğer hayvanlar gibi yavrulama dönemi giriyor. Ancak şu an balıkların erken üreme dönemine girdiğini görmekteyiz. Bunun sonucunda en verimli geçmesi gereken dönemde ortalıkta yavruların olması karı azaltıyor. Daha şimdiden balıkların içerisinden havyar çıkıyor, bu beklenilen bir şey değil. Artan sıcaklıklar, balıkçılık sektörünün üretimini azaltmaya devam ettiği takdirde, balık fiyatlarının yükselmesine neden olabilir ve bu da tüketiciler için maliyet artışına sebep olacaktır” açıklamasında bulundu.