Gece gündüz demeden ‘Çekmek' onların işi

Eskişehir'de oto kurtarıcılar, özellikle pandemi sürecinde azalan işlerine rağmen gece gündüz demeden kış aylarının zor şartlarından 24 saat işlerinin başında ekmek parası için mücadele veriyor.

Pandemi döneminde ve özellikle de sokağa çıkma yasağı olan günlerde birçok sektörde sakinlik hakimken, oto kurtarıcı esnafı mesailerine devam ediyor. Yolda kalma, hatalı park, kaza gibi durumlarda vatandaşın yardımına koşan çekici esnafı yağışlı havalarda daha yoğun çalışıyor. Özellikle kış aylarında kazaların artmasıyla çekiciler, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Korona virüs nedeniye yaşanan pandemi sürecince polis ve jandarma ekipleri ile işbirliğinde çalışan oto kurtarıcı esnafı, ekmek parası için gelecek telefonun başında bekliyor.

“Gece hangi saat olursa olsun gelen telefonla kalkıp karda kışta olay yerine varıyoruz”

Eskişehir'de 12 yıldır çekici operatörlüğü yapan Arda Er, “Trafik polisi ve jandarmadan çağrılan kazalarda, hatalı park yapıldığında trafik çekicisi olarak otoparka çekiyoruz. 7/24 çalışıyoruz. Gece hangi saat olursa olsun gelen telefonla kalkıp karda kışta olay yerine varıyoruz. Kaza yerinden vatandaşın aracını temkinli ve güvenli bir şekilde kaldırıyoruz. Pandemi döneminde, sokağa çıkma yasaklarında daha yoğun şekilde çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen trafik her zaman devam ettiği için çok kaza oluyor. Sürekli kazalara gidiyoruz, yasaklarda bile hep hareket halindeyiz” dedi.

“Aşılamada bizim bir sıramız yok”

Pandemide halkla iç içe çalıştıklarını ve yakın temas kurmak zorunda kaldıklarını, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini belirten Er, “Korona virüs salgınından dolayı biz de sorun yaşıyoruz. Bize sağlanan herhangi bir koruma yok. Aşılamada bizim bir sıramız yok. Vatandaşlarla, emniyetle sürekli temas halindeyiz ancak bir güvencemiz yok. Bizler çekici olarak çok zorlu koşullarda çalışıyoruz. Kar, kış, yağmur demeden; gerektiği yerde sele, dere yatağına, göletlere sürekli giriyoruz. Böyle zorluklarımız var” ifadelerini kullandı.