Gece Yolcuları Sivrihisar'ı coşturdu

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl kutlamaları programında Gece Yolcuları grubu Sivrihisarlılarla bir araya geldi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sivrihisar'ın kurtuluşunun 98'inci yıl kutlamaları programında yer alan Gece Yolcuları grubu, verdikleri konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sivrihisar Açık Hava Müzesi alanında gerçekleştirilen konserde, vatandaşlar Gece Yolcuları'nın unutulmaz şarkıları ile keyifli bir akşam yaşadı. Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü de günün anısına Gece Yolcuları ekibine hediye takdim ederken, "Kurtuluşumuzun 98'inci yılı kutlu olsun. Sivrihisar'ımızın kurtuluşunun kutlamalarında bizleri yalnız bırakmayan Gece Yolcuları grubuna da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konser havai fişek gösterileri ile sona erdi.