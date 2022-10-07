Gece yürüyüşçüleri rotayı doğaçlama belirledi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Meşelik Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı. 10 derece hava sıcaklığında 20 katılımcıyla gerçekleştirilen yürüyüş, 1 saat 52 dakika sürdü. 990 metre rakıma kadar çıkan yürüyüşçüler, parkurun en yüksek tepesinde şehir ışıklarının oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı. Ekip sorumlusu Gökay Konuk, gece yürüyüşlerinin hava koşullarına göre mesafe değişikliği yapılarak devam edeceğini söyledi.