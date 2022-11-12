Gece yürüyüşçülerine dolunay eşlik etti

Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda dolunay ışığı eşliğinde 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) soğuk havaya aldırış etmeden gece yürüyüşlerine devam ediyor. Kocakır Terapi Ormanı'ndaki yürüyüşe yaklaşık 30 kişi katıldı. 4 saat süren yürüyüşte dolunayın ışığı doğa tutkunlarına eşlik etti. Parkurun en yüksek noktasında mola veren katılımcılar, şehir ışıkları manzarasına karşı termoslarla yanlarında getirdikleri çay ve kahvelerini yudumlayarak dinlendi. Yürüyüş boyunca çeşitli aktivitelerle keyifli anlar geçiren doğa tutkunları, sonraki yürüyüşler için sabırsızlandıklarını belirtti.