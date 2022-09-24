‘Gecekondu' problemleri için Kazım Kurt'a sert eleştiri

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin dönüşüme sokmadığı gecekondu önleme bölgesindeki evler hakkında açıklama yapan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, “Kazım Kurt bu konuyla ilgili gerekli adımları atmamakta ısrar etmektedir” dedi.

Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan Huzur ve Karapınar Mahalleleri'nde, uzun yıllardır kentsel dönüşüme dahil edilerek yıkılacağı belirtilen fakat ilerleme sağlanamayan gecekondular hakkında AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan tarafından açıklama yapıldı. Huzur Mahallesi Muhtarlığı önünde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Partili yetkililer, bölgede uzun yıllardır yapılması beklenen ve Odunpazarı Belediyesi tarafından farklı gerekçeler sunularak yapılmayan kentsel dönüşümün, mahallelide büyük mağduriyet oluşturduğunu belirtti. Mahallelerde yaşayan mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin her geçen gün büyüdüğünü belirten AK Partili yetkililer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a sert eleştirilerde bulundu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından birçok evin yapılabiliyor olmasına rağmen bölgede yenilemeye gitmeyen Başkan Kurt'un, TOKİ projelerine karşı da mahkemeye vererek engelleyici davranışları eleştiri konusu oldu.

“Kazım Kurt bu konuyla ilgili gerekli adımları atmamakta ısrar etmektedir”

Bölgede yapılabilecek inşaat için hiçbir engelin olmadığını fakat Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'un gerekli adımları atmadığını söyleyen AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, “Karapınar gecekondu önleme bölgesiyle ilgili olarak ben, gerek televizyon programlarında gerekse parti basın açıklamalarında, buradaki sorunun daha çok siyaset üstü bir mesele olduğunu, maalesef şehrimizde kanayan bir yara olduğunu defalarca belirtmiştim. Ancak gelinen son nokta karşısında hala Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bu konuyla ilgili gerekli adımları atmamakta ısrar etmektedir. Mesele burada herhangi bir siyasi partinin çalışması veya bir hizmeti getirmesi değildir. Esas olan burada yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesidir. Biz bu konuda her türlü çözüme hazır olduğumuzu kendilerinin de destek vermesi halinde çözüm üretme konusunda gerekli girişimlerde bulunacağımızı defalarca söyledik. Biliyorsunuz ki bunu belgeleriyle biz sizlerle de paylaştık. Yapılmış olan protokol çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi'nin almış olduğu bir yetki devri söz konusuydu. Her ne kadar Kazım Kurt Odunpazarı Belediye Başkanlığı olarak 'Biz bu yetkiyi alamadık' dese de gerek kendi yapmış olduğu basın açıklamalarında gerekse seçimden önceki vaatlerinde 'Biz bu yetkiyi devraldık. Bundan sonra yetki bizde, biz bunu yapacağız' dedi. Aradan geçen yaklaşık dört yılda herhangi bir adım atılmamıştır. Dolayısıyla biz yine buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli girişimlerde bulunarak mecliste vekillerimizi ziyaret edip onlara bu konuyu aktardık. Vekillerimiz, il başkanımız, grup başkan vekilimiz ile birlikte TOKİ Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda burada herhangi bir sorunun kalmadığı ve bir daha sorun yaşanmayacağı taahhüdünü aldık. Artık Odunpazarı Belediyesi'nin buradaki projeyi başlatmasını talep ediyoruz” dedi.

“Göstermiş olduğun beceriksizliği nereye sayacaksın”

Kazım Kurt'un belediye başkanlığından önceki 2 dönemde 2 ayrı mahallede TOKİ konutunun tamamlandığını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan, son 8 yılda yapılamayan gecekondu dönüşümleri şu ifadelerle eleştirdi:

“Siyasal bir takım argümanlarla beraber konunun bu zamana kadar sürünmesinin ve bundan sonra da sürüncemede kalmasının sorumlusu Odunpazarı Belediye Başkanı'dır. Ona şu soruyu sorun lütfen. 'Sekiz yılda Vadişehir ve Ihlamurkent gibi iki tane mahalle ve etap 1'i tamamlayan bir AK Partili belediye varken, sen sekiz yılda sadece bir etabın ikincisinin imarını yapamama konusundaki göstermiş olduğun beceriksizliği nereye sayacaksın' diye muhtarlarım da sorsun, bölge halkım da sorsun, biz de soruyoruz. TOKİ'nin inşaat yaptığı yeri mahkemeye vererek 250 hektar arazinin 150 hektara düşmesini, 1.2 misalde kalmasını sağlayan da bu belediye başkanlarıdır. Şimdi onlar bizi mahkemeye verdiği zaman 250 hektarı, 150 hektara düşürdüğü zaman, 5 bin 500 konutu, 3 binlere düşürdüğü zaman bu engelleme oluyor. Ki o yapılacak 2 bin 500 konutu garibanlar alacaktı.”