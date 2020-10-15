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Geçen sezon 15 puanı silinen Eskişehirspor'un 3 puanı silindi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a 3 puan silme cezası verdi.


TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler sonucunda verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Ankaraspor'a 3'er puan tenzili cezası verdi. 3 puanı silinen Eskişehirspor'un puanı -1'e düşürüldü. Diğer yandan Eskişehirspor'un geçen sezon da 15 puanı silinmişti. Geçtiğimiz sezon küme düşen kırmızı-siyahlılar, düşmenin kaldırılmasıyla birlikte tekrar TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

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