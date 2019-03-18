Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198 milyon lira hibe desteği ödendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2018 yılında ildeki çiftçilere Bitkisel Üretim Desteklemesi olarak 125 milyon TL, Hayvancılık Desteklemesi olarak 39 milyon TL ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 34 milyon TL olmak üzere toplam 198 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Sever, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış sağlanarak ödenen desteklemelerin üreticilerimizin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

2000-2002 yılları arasında üreticilerine toplam 80 Milyon TL tarımsal destekleme yapılırken, 2003-2018 yılları arasında toplam 1 milyar 575 Milyon TL tarımsal destekleme yapıldığını anlatan İl Müdürü Dr. Emine Sever, bugüne kadar üreticilerine toplam 1 milyar 655 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

Bakanlığımız Destekleme Programları çerçevesinde üreticilerimizin desteklenmesi için İl Müdürlüğünün çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Sever, tarım paydaşlarıyla ortak akıl çerçevesinde üretilecek yeni projelerle İl Müdürlüğü çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde artarak devam edeceğini anlattı.