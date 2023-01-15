Geçen yılın aynı döneminde kara kış vardı, bu yıl bahardan kalma bir gün yaşanıyor

Eskişehir'de geçen yılın aynı döneminde şiddetli soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı buz tutarken, bu yıl Ocak ayında bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda vakit geçirerek güneşin tadını çıkarıyor.

Kentte hava sıcaklığı mevsim şartlarının üzerinde seyrederken vatandaşlar, güneşli havayı değerlendirmek için dışarı akın etti. Bugün hava sıcaklığının 8 dereceye kadar çıktığı Eskişehir'de bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Güzel havada Porsuk Çayı etrafında yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kanlıkavak Parkı'na ailesiyle birlikte gelen çocuklar ise güzel havanın tadını doyasıya yaşadı. Geçen yıl bu aylarda Porsuk Çayı tamamen donuk haldeyken, bu sene henüz kar bile yağmamış olması vatandaşları şaşırtıyor.

“Hava bahardan kalma tatlı bir esinti gibi”

Güneşli havanın tadını çıkartanlardan biri olan Ali Ömür, kalabalık bir grupla bisiklet sürdüklerini belirtti. Kar yağsa bile bisiklet sürdüklerini ifade eden Ömür, “Bizler, bisiklet dostu grubu olarak Eskişehir'in bu güzel havalarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizler her şeyden önce sağlıklı yaşam için bisiklete biniyoruz. Böyle güzel havalarda köylere kadar gidiyoruz. Bugün ‘hadi kısa bir tur olsun' diyerek yola çıktık. Kışın karda bile bisiklet sürüyoruz. Bugün hava bahardan kalma tatlı bir esinti gibi. Gerçekten harika, doğa tertemiz. Şehrin o gürültüsünden uzaklaşıyoruz” dedi.

“Etraftaki güzellikleri fark etsinler”

Açık havayı değerlendirmek için parka geldiklerini anlatan Melike Yarar ise Eskişehir'de eskisi kadar soğuk olmadığından bahsetti. Bu havalarda insanlara bol bol yürüyüş yapmalarını tavsiye eden Yarar, “Öncelikle Alışveriş merkezine gittik, gezdik. Ardından açık havayı değerlendirmek için Kanlıkavak'a geldik burada çocukları izliyoruz, Porsuk Çayı'na bakıyoruz. Güzel havanın keyfini çıkartıyoruz. Mevsimlerin kaydığını düşünüyorum. Açıkçası eskisi kadar soğuk yok, bizim için iyi bir şey gibi gözüküyor ancak çevremiz ve doğamız için iyi değil. Bunun için kaygılanıyorum. İnsanlar bol bol yürüyüş yapsınlar, etraftaki güzellikleri fark etsinler. Kedileri sevsinler, köpekleri beslesinler. Güzel havada dışarıya çıksınlar, evde kalmasınlar” ifadelerini kullandı.