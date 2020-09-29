Geçici beyin krizine dikkat

Dr. Gazi Özdemir geçici beyin krizi hakkında önemli bilgiler verdi.

Geçici beyin krizini tanımlayan Prof. Dr. Gazi Özdemir, “Gerek temiz veya kirli kan damarı tıkanması ile oluşan geçici veya kalıcı beyin infarktüsü gerekse beyin kanamasında etkilenen beyin bölgesindeki sinir hücrelerinin görevlerini yapamamaları sonucu, o görevin aksamasına ilişkin hastalık belirtileri izlenir“ dedi.

Geçici beyin krizi nasıl gelişir

Beyin krizinin gelişimini anlatan Prof. Dr. Özdemir, “Örneğin beynin bir yarım küresinde bir kanama veya bir damar tıkanıp bir beyin bölgesi kansız kalacak olursa ve bu olaylar kas hareketlerini sağlayan beyin hücreleri grubunun bulunduğu bölgeyi etkilemişse, beyin yarımküreleri ile vücut yarısının çapraz bir ilişkisi olduğundan karşı vücut yarısında kol ve bacakta kuvvet azalması veya kaybı gelişir. İnsanların yüzde 85-90 kadarı sağ elini kullanmakta ve bu kişilerin yalnız sol beyin yarımküresinde ön dış-yan kısımda bulunan konuşma merkezi harap olursa konuşmanın kaybına, yine bu kişilerin yalnız sol beyin yarım kürelerinde arka dış-yan kısmında bulunan konuşulanı anlama merkezi harap olursa konuşulanı duyduğu halde anlayamama haline rastlanır. Beyinde saniye, dakika, saat, gün veya en fazla 3 hafta kalan ve sonra tamamen düzelen geçici kansızlık belirtileri, geçici beyin krizi demektir. Bunlardan geçici olan görme kaybına Amorosis Fugax denir. Ayrıca beyincik veya beyin sapının geçici belirtileri ani baş dönmesi, ani denge bozukluğu veya düşme atakları da görülebilir” ifadelerini kullandı.

Geçici beyin krizinin nedenleri

Son olarak geçici beyin krizine nedenlerine değinen Prof. Dr. Gazi Özdemir, şunları söyledi;

“İleri damar sertliği, ani tansiyon yükselmesi veya düşmesi, kanın koyu oluşu, şeker hastalığı, kan hastalığı, yüksek kolesterol, trigliserid düzeyi, kalp kapağı hastalığı veya ritm bozuklukları, şah damarının yüzde 70 in üzerinde daralması, boyun omurlarında ileri derecede romatizmal kireçlenme ve boyun fıtığı, alkolizm ve aşırı sigara içme. Geçici BKR belirtileri oluşan hastada mutlaka ani şeker düşmesi, migren, sara hastalığı, glokom, kalp ritim bozukluğu ve iç kulak hastalığından ayırıcı tanı yapılmalıdır. Geçici beyin krizi görülen kişilerde sebep olan nedenin belirlenmesine yönelik incelemeler hemen yapılmalı ve belirlenen nedene göre tedavi ve önleyici girişimlere başlanmalıdır."