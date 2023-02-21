Geçmeyen ağrılarda bu yöntemler devreye giriyor

Ulviye Kaya, geçmeyen ağrılı rahatsızlıklarda uygulanan ağrı rehabilitasyonu hakkında bilgilendirdi.

Ağrıyı sinirsel bir uyarı bozukluğu olarak tanımlayan Dr. Kaya, ağrı rehabilitasyonunun başta kas-iskelet sistemi sorunları olmak üzere, akut ya da kronik ağrı varlığında, cerrahi müdahale gerektirmeyen olgularda, farklı yöntemleri bir arada kullanarak ağrının giderilmesinin yanı sıra ağrıya neden olan hastalığın tedavisinin sağlanması için uygulanan yöntemlerin bütününe dendiğini aktardı. Bel ve boyun fıtıklarında, spor travmaları, kas spazmı, yumuşak doku romatizması, kırık sonrası rehabilitasyonda, tüm eklem hastalıklarında yaşanan geçmeyen ağrı durumlarında ağrı rehabilitasyonu uygulandığını ifade eden Dr. Ulviye Kaya, “Kronik geçmeyen ağrılarda tek başına fizik tedavi ve ilaç tedavileri yetersiz kalmaktadır, bu hastalarda bu tedavilere ilave olarak girişimsel ağrı tedavilerini uygulamak gerekir.” diye konuştu.

Bütünsel bir yöntem

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ulviye Kaya, ağrı rehabilitasyonun pek çok yöntemi içinde barındıran bir tedavi şekli olduğunu dile getirerek, “Ağrı rehabilitasyonu; ağrının yeri ve türüne göre; fizik tedavi, nöral terapi, kuru iğneleme, proloterapi, mezoterapi, akupunktur gibi yöntemlerin bir arada kullanıldığı bütünsel bir yöntemdir.” şeklinde konuştu.

Bu yöntemler hakkında konuşan Kaya, şu bilgileri paylaştı:

“Nöral terapi vücudun belirli bölgelerine lokal anestezik madde kullanılarak yapılan düzenleme (regülasyon) tedavisidir, belli aralıklarla 3-4 seans önerilir. Proloterapi, kas-eklem ağrı ve zedelenmeleri için kullanılan tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Tendon hasarları kas hasarları yırtıklar menisküs zedelenmeleri gibi durumlarda vücudun yenileme kapasitesini arttırarak, orada bir reaksiyon oluşturur ve tamir mekanizmalarını devreye sokar. Boyun, sırt ve bel ağrılarının en önemli nedeni kas spazmıdır, Kuru iğneleme yöntemi ile; çeşitli uzunluk ve kalınlıktaki ince iğneler spazm olan kaslara batırılarak spazmın çözülmesi sağlanır. Mezoterapi yöntemi ise; ağrılı bölgeye uygulanan küçük iğneler yoluyla ağrıyı kontrol altına alan ve hastalıkları tedavi eden bir uygulama şeklidir.”

Erken tedavi başarıyı arttırıyor

Bu yöntemlerin hastanın genel sağlık durumuna ve ağrının türüne göre seçilerek kullanıldığını ve ağrı rehabilitasyonu ile yapılan bütünsel uygulamalarla tedavinin yüzde 80'lere varan oranlarda başarılı sonuçlandığını ifade eden Dr. Ulviye Kaya, “Hastalık ne kadar yeni başlangıçlı ise tedavi şansı o kadar yüksektir. Bu nedenle geçmeyen ağrılı rahatsızlıklarda hastaların çok beklemeden doktora görünmesini öneriyoruz.” dedi.