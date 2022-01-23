Geçtiğimiz günlerde boş kalan balık tezgahlarında bolluk başladı

Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartları nedeniyle Eskişehir'de boş kalan balık tezgahlarında, hafta sonunun gelmesiyle birlikte bolluk yaşandı.

Özellikle Karadeniz'de bir hafta önce etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları sebebi ile balıkçıların denize açılamaması tezgahlara olumsuz olarak yansımıştı. Bu durum Eskişehir'deki tezgahları adeta boş bırakırken, diğer denizlerden gelen az miktarda balıklar ise fiyatların artmasına neden olmuştu. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Karadeniz'deki kötü hava koşullarının azalması ve denizlerin durulması balık tezgahlarında bolluğa sebep oldu. Geçtiğimiz günlere göre Gürcistan'dan hamsi gelmeye başladığı için hamsinin çoğaldığını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında bugün itibari ile durumun iyi olduğunu, vatandaşın bu sezon bol bol balık yiyeceğini anlattı. Şahin, “Geçen hafta balık yoktu, cumadan itibaren balık bollaştı. Hamsinin dışında barbun, mezgit de çoğalmaya başladı. Tekrar lüfer, istavrit ve uskumru çıkmaya başladı bol bol. Bakalım rabbim bu günlerde bir bolluk verdi. Sezonun bitmesine iki buçuk ay var bu iki buçuk ay içerisinde bol balık yiyecek vatandaş. Hamsi 30 lira, istavrit 30 lira, uskumru 30 lira, mezgit 30 lira iri olan mezgitler ise 50 lira, barbun da aynı şekilde 50 lira” dedi.