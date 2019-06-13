Geleceğin eczacıları ant içti

Eczacılık Fakültesi'nde gerçekleştirilen törene; Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün yanı sıra fakülte öğretim elemanları, mezunlar ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün konuşması ile başladı.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz her zaman yolunuz açık olsun.”

Konuşmasında öğrencilerin zorlu eğitim sürecinde özverili çalışmalarına değinen Prof. Dr. Öztürk, “Bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutlu ve gururluyuz. Mezun olacak olan öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Sizlerle asla veda etmiyoruz, çünkü her zaman iletişim hâlinde kalacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, her zaman yolunuz açık olsun. Umuyorum hayat hepinize güzel imkânlar sunar. Hepinize başarılar diliyorum. Yeminlerinizden sonra hayat boyunca uymanız dileğiyle” şeklinde konuştu.

Görüşlerini dile getiren Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinem Ilgın ise, “Her yıl mezun veriyoruz ve bunun gururunu doyasıya yaşıyoruz. Bu yıl da yine aynı mutluluk ve sevinç içindeyiz. Halkımıza faydası dokunacak her öğrencimizin bu zorlu sürecinde yanında olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Hem burukluk hem de mutluluk içindeyim”

Konuşmaların ardından fakülte birincisi de açıklandı. Törende duygu ve düşüncelerini dile getiren Eczacılık Fakültesi birincisi Elif Çınar, “Hepinize bu yolda sağlıkla, umutla başarı diliyorum. Umuyorum hepimiz güzel yerlere geliriz. Çok çalıştık, çok yorulduk ama sonunda acı da olsa buradan gidiyoruz. Hem burukluk hem de mutluluk içindeyim. Umuyorum hayat bize hep güzellik getirir” ifadelerini kullandı.

Elif Çınar'ın konuşmasının ardından Eczacılık Fakültesi mezunları eczacılık yeminini ettiler. Fakültedeki tören, öğrencilerin keplerini atmalarının ardından sona erdi.