Geleceğin hukukçuları Yargıtay'ın işleyişi hakkında bilgilendirildi

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciliği tarafından “Yargıtay'ın İşleyişi ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Güncel Sorunlar” konferansı düzenlendi.

Düzenlenen konferansa Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Avcı, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Konferansta, Yargıtay 21. Hukuk Daire Başkanı Mesut Balcı konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Avcı, “Kökleri Divan-ı Ahkam-ı Adliye'ye dayanan Yargıtay, yaklaşık 150 yıldır hem bazı davalar için ilk derece mahkemesi olarak hem de bir temyiz merci olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle 2016 yılından itibaren bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte Yargıtay'ın önündeki engellerde büyük ölçüde kalkmış oldu. Diğer taraftan Anayasamızın 2. Kısım 3. Bölümündeki ‘Sosyal Haklar ve Ödevler' başlığı altında düzenlenmiş bulunan sosyal güvenlik hakkının gerçekleştirilmesinin başta anayasa olmak üzere hak mevzuatı ile mümkün olabileceği bir gerçektir. Bu konudaki en önemli görev ise hakimlere ve Yargıtay üyelerine düşmektedir” dedi.

Konferansın, öğrencilerin bilgilendirilmesi açısından yararlı olacağını düşünerek Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından planlanan bir etkinlik olduğunu ifade eden Doç. Dr. Avcı, “Destekleri için Rektörümüze, etkinliğin planlanmasındaki emekleri için fakültemiz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Aydın hocamıza ve davetimizi geri çevirmeyen Mesut Balcı'ya teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı ise, “Anadolu Üniversitesi bizim üniversitemiz. Çünkü ben Eskişehirliyim ve bu memleketin çocuğuyum. Bu üniversite ile gurur duyuyorum. Bana Anadolu Üniversitesinde okumak kısmet olmadı. Çünkü bizim zamanımızda Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi yoktu” dedi. Konuşmasına Yargıtay'ın tanımını yaparak devam eden Balcı, “1837 yılında II. Mahmud, Batı ile ilişkiler çerçevesinde bir hukuk devleti oluşturmak için bir danışma kurulu kuruyor. 6 Mart 1868 yılında Sultan Abdülaziz yayımladığı ferman ile bu kurulu ikiye bölüyor. Bunlardan biri devlet işlerini denetleyecek olan ‘Şurayı Devlet' yani Danıştay olurken, diğeri de ‘Divan-ı Ahkam-ı Adliye' oluyor. Bu kurumla da Yargıtay oluşuyor” diye konuştu.

10. ve 21. Hukuk Dairelerinin sosyal güvenlik dairesi olduğunu belirten Mesut Balcı, burada sosyal güvenlik ile ilgili işlere bakıldığını ifade etti. Balcı'nın sosyal güvenlik hakları ve sosyal sigortalar üzerine örnekler verdiği konferans, öğrencilerin katılımı ile soru cevap şeklinde devam etti. Konferans, Mesut Balcı'ya plaket ve teşekkür belgesinin verilmesi ve Mesut Balcı'nın da yazdığı kitabı Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Avcı'ya hediye etmesi ile sona erdi.