Geleceğin karikatüristlerinin sergisi beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen atölyeler, 11 yılı geride bırakırken, 11. Dönem 1. Grup Sergisi de Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Sergide son atölyede eğitim alan 23 öğrencinin toplam 24 eseri beğeniye sunuldu. Bu çerçevede açılan 11. Dönem 1. Grup Sergisi de Eskişehirlilerden beğeni topladı. Sergide düzenlenen sertifika törenine, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, karikatürist Erol Büyükmeriç, Alper Tümay Tok, Atilla Yakşi, Yaşar Arda ve karikatür öğrencileri ile aileleri katıldı. Etkinlikte, merkeze adını veren merhum Atila Özer'in eşi karikatürist Vicdan Özer de yer aldı.

Usta karikatüristler öğrencilerine katılım belgelerini takdim etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ise öğretici karikatüristlere teşekkür belgelerini verdi.