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Geleceğin mühendisleri projelerini anlattılar

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin 2019 yılı "Geleceğin Mühendisleri Tasarlıyor" Proje yarışmasının sunum ve değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 2019 yılı "Geleceğin Mühendisleri Tasarlıyor" Proje yarışmasının sunum ve değerlendirilmesi gerçekleştirildi.


Yarışmadaki projeleri, Prof. Dr. Nimetullah Burnak, Prof. Dr. L.Berrin Erbay, Doç. Dr. Mesut Tekkalmaz, Doç. Dr. Mustafa Ulutan ve MMO Başkanı Atila Tomsuk'tan oluşan jüri değerlendirdi. Optimum rumuzu ile katılan Mehmet Ali Karabulut, "Kapasite kısıtlı esnek atölye tipi çizelgeleme problemi için yeni bir çözüm yaklaşımı ve bir işletmede uygulanması", Çad Enm rumuzu ile katılan Çisem Gülen, Ayşenur Çiçek, Mehmet Deniz Sertaş "Çoklu depolarda heterojen ürün raf atama problemi için çözüm yaklaşımı" ve Ergo rumuzu ile Gamze Ünlüer ve Zepnep Özge Demirci'nin "Ergonomik montaj hattı dengeleme ve yeni bir hat kurulu" adlı projelerini değerlendirdi.


Öğrenciler jüri önünde projelerini anlatarak yöneltilen soruları yanıtladılar.

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