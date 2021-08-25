'Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde' projesinin ikinci dönem açılışı yapıldı

Her alanda öğrencileri desteklemeyi amaçlayan Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında kabul edilen “Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde” projesiyle geleceğin şef adayı olan meslek lisesi öğrencilerine de kapılarını açıyor. “Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde” projesiyle Eskişehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerinin, doğaya karşı olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri, iletişim, işbirliği, üretkenlik ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeleri, mutfak ve sürdürülebilirlik konularına yönelik farkındalıklarını arttırmaları amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek'in yürütücülüğünü üstelendiği projede 20 eğitmen, 5 rehber ve katılımcı grubuna eşlik edecek sağlık personeli görev alıyor. Proje, bilim, turizm, coğrafya ve sosyal alanlardaki 13 farklı etkinlikten oluşuyor.

“Öğrencilere fayda sağlayabildiğimiz için mutluyum”

Yaşanılan korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin daha fazla teknoloji odaklı bir yaşamı benimsediklerini vurgulayan Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek, “Pandemi süreci nedeniyle eve kapanan öğrencilerimiz doğal ortamdan kendilerini soyutlamıştı. Öğrencilerimiz projeyle birlikte ilgileri olan gastronomi etkinliklerinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Projede yer alan açık hava etkinlikleri de projeyi keyifli hale getirdi. Öğrencilere fayda sağlayabildiğimiz için mutluyum” dedi.

“Uzmanlar tarafından hazırlanan etkinliklerin hepsi çok özel”

“Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde” projesinin danışmanı olan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ise projeyi destekleyen Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Aşçılar Derneği, Coğrafya Eğitimi Derneği, Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Sivrihisar Belediyesine teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı. Etkinliklerin içeriği hakkında öğrencilere bilgi veren Prof. Dr. Günay Aktaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bir hafta boyunca etkinliklerle bilimsel bilgi birikimimizi arttıracağımız, sanatsal ve iletişim becerilerimizi geliştireceğimiz için çok şanslı bir gruptayız. Uzmanlar tarafından hazırlanan etkinliklerin hepsi çok özel. İyi ki buradasınız, bu bir haftanın sizler için çok verimli olacağını düşünüyorum.”