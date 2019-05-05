Geleceğin teknoloji yıldızları hünerlerini sergiledi

Cumhurbaşkanlığının ‘100 Günlük İcraat' programında da yer alan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nde yer almak isteyen öğrenciler, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda uygulamalı sınava girdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ben baktığım zaman müthiş heyecanlandım. Yaptıkları tasarımla maliyeti nasıl gözettikleri, teknik yeterliliği, estetiği heyecan verici” dedi.

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon ve Eskişehir'de eş zamanlı olarak gerçekleşen sınavda 5 bin 400 genç hünerlerini sergiledi. Kurallar gereği uygulamalı sınava 4, 5, 8, 9'uncu ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleşecek olan eğitimlere Eskişehir'den başarılı olan 457 öğrenci katılabilecek. Sınavda başarılı olan öğrencilerle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji takımlarının da katılacağı 3 sene sürecek olan eğitim faaliyetlerine başlanacak. Sınav sonrasında başarılı olan öğrencilere tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nano teknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

“Çalışmaları gördüğüm zaman müthiş heyecanlandım”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerin tasarımlarının kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Öğrenciler açısından bu sınavın önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Mandal, “Bugün Eskişehir'de gerçekleştirdiğimiz Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeyiz. Uygulama aşaması bitti. 2 saatlik sürede öğrencilerimiz bir araç geliştirdiler. Bu araçta tasarım boyutunda teknik yeterlilik, maliyet ve estetik açıdan araçlarını sergiye sunuyorlar. Bu öğrencilerimiz açısından önemli bir deneyim. Ben baktığım zaman müthiş heyecanlandım. Yaptıkları tasarımla maliyeti nasıl gözettikleri, teknik yeterliliği, estetiği heyecan verici” diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli ihtiyacının bilgi üretmek ve teknoloji alanında kaliteyi artırmak olduğunu ifade eden Mandal, gençlere yönelik projelerin de önemine dikkat çekti. TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Bu niye önemli? Bizim en önemli geleceğimiz gençlerimiz. Türkiye'nin şuan bölgesel ve küresel lider ülke olma pozisyonunda, ülkemizin 2023 yılı hedeflerinde en önemli ihtiyacı bilgi üretmek. Bu bilgiyi de ancak nitelikli insanla üretebiliriz ve buradaki öğrenciler, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Şuanda Türkiye'nin yüzde 20'lerde olan savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 68'lere çıkmışsa bunda Türk insanının, araştırmacısının, mühendisinin katkısı var” dedi.

Kapalı spor salonu içerisinde gerçekleşen uygulamalı sınavda, veliler de salonun dışarısında çocuklarını bekledi. Oğlu sınava giren Türkçe öğretmeni Ziya Yaman, “Projenin çocukların yeteneklerini geliştirici bir yanının hayal gücüyle desteklendiğini düşünüyorum. Biz de heyecanlıyız. Çocuklar nasıl sınavda heyecanlıysa bizde de heyecan var. Sonuçta nasıl bir eğitim görecekler, ne yapacaklar, atölyelerde neler tasarlayacaklar biz de merak içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.