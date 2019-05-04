Gelecek Atölyesinde foto safari

Yıl Parkı'nda yer alan Gelecek Atölyesi, çalışmalarına devam ediyor. Gençlik Atölyesinde yer alan fotoğrafçılık atölyesi katılımcıları, Odunpazarı Belediyesine ait parkları gezerek fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafçılık Atölyesi eğitmenleri Yasemen Solakoğlu ve Sezgin Sönmez öncülüğünde gerçekleşen geziye, 18 fotoğraf atölyesi katılımcısı katıldı. Cumhuriyet, Seramik, Uğur Mumcu, Botanik ve Kanlıkavak parklarını gezen atölye katılımcıları, parklarda birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Çalışma sona erdiğinde çekilen fotoğraflardan sergi açmayı hedeflediklerini belirten atölye katılımcıları ve eğitmenler, çalışmalarının devam edeceğin kaydetti.