Geleneksel okçuluk turnuvası ve fidan dikme etkinliği yapıldı

Eskişehir'de Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde geleneksel okçuluk turnuvası düzenlendi, fidan dikme etkinliği yapıldı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programları çerçevesinde Odunpazarı Gençlik Merkezi'nde, geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı. Gençlik merkezinde geleneksel okçuluk kurslarına katılan öğrencilerin yanı sıra dışarıdan da katılımın olduğu geleneksel okçuluk turnuvasında, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da ok attı. Okçuluk turnuvasının ardından fidan dikimi yapıldı. Künyeli fidanlar, Odunpazarı Gençlik Merkezi bahçesine gençler tarafından dikilerek can suyu verildi.

Gençlik Haftası kutlamalarına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve çok sayıda öğrenci katıldı.