Geleneksel Personel Voleybol Turnuvası başladı

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen spor etkinliklerinde, Personel Halı Saha Turnuvası'nın ardından Personel Voleybol Turnuvası'nda da grup maçları başladı. Üç grup halinde toplam 9 takımın yer aldığı turnuvada bu yıl takımlar kadın ve erkek karması şeklinde mücadele edecek. Grup maçları 13 Haziran Salı günü bitecek. Turnuvada şampiyon takım, Temmuz ayında düzenlenecek final müsabakası ile belirlenecek.

Geleneksel Voleybol Turnuvası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Eczacılık Fakültesi, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlük Ofisi-SKS

B Grubu: Eğitim Fakültesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Açıköğretim Fakültesi

C Grubu: Atölyeler Müdürlüğü, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, İletişim Bilimleri Fakültesi