Geleneksel Voleybol Turnuvası sona erdi

Geleneksel Voleybol Turnuvası final maçı ve kapanış programı ile sona erdi.

9 takımın ve 78 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın kapanış programına İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı. Dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesi ve ilçede sportif faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasının erkekler final maçında İsmetpaşa Mahalle Derneği ve Never Mind takımları karşı karşıya geldi. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen final maçında rakibini 3-0'lık setlerle geçmeyi başaran Never Mind turnuvanın erkekler şampiyonu olmaya hak kazanırken, Parlayan Yıldızlar takımıda bayanlar şampiyonu oldu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt sporcuları, organizasyonda emeği geçen tüm ekibi ve turnuvaya renk katan sporseverleri tebrik etti. Turnuva ile ilçedeki kardeşliği ve dostluğu pekiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozkurt: ‘'Belediye olarak her zaman gençlerimize yönelik çalışmalar yaptık, bundan sonrada gençlerin yanında olacak ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.