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Gelişi güzel atılan kalaslar sokağı trafiğe kapattı

Eskişehir’de, sokak ortasına gelişi güzel atılan kalaslar, yolu kapatarak uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Eskişehir'de, sokak ortasına gelişi güzel atılan kalaslar, yolu kapatarak uzun araç kuyruğuna neden oldu.


Alınan bilgilere göre; olay İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ile Metin Bey Sokak kesişiminde yaşandı. İddialara göre, ruhsatsız olduğu öne sürülen iş yerini depo olarak kullanan şahıs veya şahıslar, tek yön olan sokak üzerine yüzlerce kalas yığdı. Gelişi güzel iki sokağın kesişime atılan kaslar, araç geçişini engelleyerek uzun trafik kuyruğu oluşturdu.


Çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen trafik polisi, yoldaki kalasların biran önce kaldırılması konusunda çalışan işçileri uyardı. Ardından ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerinin depo olarak kullanıldığı tespit edilmesiyle polis, zabıta ekiplerine durumu bildirdi.


Öte yandan, yaklaşık 1 saat kapalı kalan tek yön olan sokakta, arkadan sürekli araçların gelmesiyle sürücüler adeta sıkışıp kaldı.

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