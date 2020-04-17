Gelişigüzel atılan maske ve eldivenler virüs riskini artırıyor

Dr. Vural Fidan, Korona virüsün (Covid-19) insan vücudu dışında malzemeler üzerinde yaşama süresi olduğunu belirterek, gelişigüzel bir şekilde yerlere atılan maske ve eldivenlerin farklı bir taşınmaya yol açabileceğini söyledi.

Kullan at şeklinde tasarlanan maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Eskişehir'de ise virüsten korunmak için takılan maske ve eldivenler, hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte duyarsız kişiler tarafından yerlere atılıyor. Kentin bazı noktalarından bulunan kaldırım ve yollarda görülen bu ürünler, virüsten korunmaya gayret gösteren vatandaşın tepkisini çekiyor.

“Toplum sağlığını tehlikeye atabilecek bir durum”

Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vural Fidan, kullanıldıktan sonra şuursuzca yerlere atılan maske ve eldivenlerin toplum sağlığını tehlikeye attığını ifade etti. Maske ve eldivenlerin ortalığa bırakılmamasını belirten Vural, “Maske ve eldivenler salgın başlamadan önce genellikle sağlık çalışanlarının kullandıkları ürünlerdi. Fakat şu an toplum tüm kesimlerinin bunları kullanması gerekiyor. Bu atıkların tıbbi atık yönetmeliğine göre bertaraf edilmesi gerekiyor. Sağlık merkezlerinde bunları sağlayacak şekilde tıbbi atık kutularımız mevcut. Vatandaşlarımızın yapabileceği şey şu, maske ve eldivenleri ortalık yerlere bırakmasınlar. Yani dışarıya atmasınlar. Şayet atmaları gerekirse bir poşetin içerisine koyduktan sonra ağzını güzelce bağlayarak çöp kutusuna atmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle gelişi güzel atılması toplum sağlığını tehlikeye atabilecek bir durumdur. Maske ve eldivenler bizleri korumak için ancak bunları kullandıktan sonra çevreye karşı olan saygımızı da devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Virüsün insan vücudu dışında malzemelerde de yaşama süreleri var”

Virüsün malzemelerin üzerinde de yaşama süresi olduğuna değinen Doç. Dr. Vural Fidan, “Virüsün insan vücudu dışında malzemelerin üzerinde yaşama süreleri var. Bu yaşama süreleri içerisinde kişi kullanıp dışarıya attıktan sonra herhangi birisi buna temas ederse farklı bir taşınmaya yol açabileceği için bir başka kişinin enfeksiyonuna yol açabiliriz. Ayrıca çevre kirliliğini de önlemek için mutlaka ve mutlaka bunların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.