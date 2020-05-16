İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor.

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor. Vatandaşlar, atıkların oluşturduğu çirkin görüntüye tepki gösteriyor.


Eskişehir'de, tarım arazilerinin yanı başına gelişigüzel bir şekilde inşaat atıkları dökülmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgele dökülen atıklar doğaya zarar verirken, toprağı da tehdit ediyor. Atıklar, Yusuflar Mahallesindeki buğday ve arpa yoğunluklu tarım arazilerinin olduğu yerlere dökülüyor. Gece tenha saatlerde döküldüğü düşünülen atıklar yüzünden verimli araziler çöplüğe dönüşüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.