Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'dan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Türkiye'nin her noktasından yerel yöneticiler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ağırladı. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Sertaslan, belediyecilik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Tepebaşı Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgiler alan Başkan Sertaslan, Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Ataç da ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydederek Gemlik'in Türkiye'nin en özel ilçelerinden biri olduğunu kaydetti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.