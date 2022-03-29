Genç aşçı adayları Eskişehir'e ikinci olarak döndü

Bolu'da düzenlenen ve 57 farklı ilden öğrencilerin mücadele verdiği 'Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışmasına' katılan Eskişehir temsilcileri, ikinci oldu.

Bolu'da 26-27 Mart'ta düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması, ekiplerin kıyasıyla mücadelesine sahne oldu. 57 Farklı ilden katılımcıların hünerlerini sergilediği yarışmada, Eskişehir'i Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri temsil etti. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Canan Özgün'ün evinde hazırladığı yemek tarifleriyle yarışmaya hazırlanan öğrenciler, Yiyecek Hizmetleri Alanı Şefi Şükran Tuncel Az ve Danışman Öğretmen Kadriye Yalçın'ın koordinesinde mücadele verdi.

Yarışmada ter döken 11. sınıf öğrencileri İrem Keskin, Barış Özyavuz, Kevser Saraçlar ve Elif Mandıracı rakiplerini eleyerek ikinci oldu. Öğrenciler gümüş madalya ile Eskişehir'e döndü.