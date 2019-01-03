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Genç aşçılar Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, insanların beslenmeleri için sunulan yemek sanatının ustalık gerektirdiğini belirtti. Hizmet sektöründeki çeşitliliğinin artarak büyüdüğünü ve her geçen gün geliştiğini söyleyen Vali Çakacak, günümüzde aşçılık mesleğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.


Yemek yapımında kullanılan gıda ve katkı maddelerinin kullanımı ile hijyen konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve bu konu hakkında herkesin duyarlı davranmasını isteyen Vali Çakacak, Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Korkmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Korkmaz da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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