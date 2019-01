Genç çiftçilere tarım sigortaları eğitimi

Eğitim toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, TARSİM Ankara Bölge Müdürü Hanifi Can, müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri ve teknik personeller ile genç çiftçilerimiz katıldı. Toplantıda konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve oluşabilecek diğer risklerden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacında olduklarını belirtti. Tarımın ülkelerin beslenmesi, istihdam ve kalkınması için önemli ve stratejik bir sektör olduğunu belirten Sever, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin gelir seviyelerini korumak ve tarımsal riskleri en aza indirmek amacıyla tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Tarım sigortalarının 2006 yılında Eskişehir'de 9 poliçe tanzim edilerek başladığını, bu sayının 2018 yılında 44 bin 49 poliçeye ulaştığını ve gelinen noktanın sevindirici olduğunu ifade eden İl Müdürü Sever, çiftçilerin tarım sigortaları konusunda daha katılımcı olmaları ve yaptırmış oldukları poliçeleri mutlaka okumaları gerektiğini belirtti.

TARSİM Ankara Bölge Müdürü Hanifi Can da yapmış olduğu sunumda; TARSİM' in kar etmeyi amaçlayan bir kurum olmadığını ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında üreticilere en az yüzde 50 prim desteği sağlandığını belirtti. Can, genç çiftçilere tarım sigortalarının 2019 yılı uygulamaları ve yenilikleri konusunda bilgiler verdi.

Daha sonra soru-cevap şeklinde katılımcıların sorularının cevaplanması ile toplantı sona erdi.