Genç mimar adayları Eskişehir'in kırsal miraslarını fotoğrafladı

'Eskişehir'in Köylerini Keşfet' sloganıyla düzenlenen teknik gezi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Yazılıkaya anıtı ile köyünün mimarisini fotoğrafladılar.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyinin (ICOMOS) her yıl kutladığı Anıtlar ve Sitler Günü nedeniyle Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi işbirliğiyle, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'nın ev sahipliğinde 'Genç Mimar Adaylarının Objektiflerinden Kırsal Mimari Mirası Atölye Çalışması' ve teknik gezi düzenledi. Teknik gezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Dr. Betül Ekimci öncülüğünde gerçekleşti. Han'da Belediye Başkanı Erdal Şanlı tarafından karşılanan Mimarlık öğrencileri, ilçedeki evlerin tarihi hamamın mimari dokusunu kendi bakış açılarıyla fotoğrafladı. Başkan Erdal Şanlı'dan tarihi yapılar hakkında bilgi alan mimar adayları, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Eğitmeni Fatih Günaydın'ın da katıldığı teknik gezinin ikinci ayağında Yazılıkaya Mahallesi'ne giderek, anıtı ve çevresindeki mimari dokuyu inceleyip fotoğrafladılar.

ICOMOS Anıtlar ve Sitler Günü, Kırsal Mimarı Miras Sempozyumuna ev sahipliği yapacak olan ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Genç mimar adaylarının başarılı fotoğraflarını düzenlediği sergiyle yerli yabancı uzmanlara sunacak.