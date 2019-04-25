Genç MÜSİAD, ESO'da projelerini paylaştı

Genç MÜSİAD Eskişehir Başkanı Mehmet Bilen ve Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Başkan Yardımcısı Fatih Düş ile görüşen Genç MÜSİAD üyeleri projeleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede değerlendirmede bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Koordinatörlüğünü odamızın üstlendiği Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ile ortak çalışmalar yaparak, şehrimize değer üretecek projelere imza atabilirsiniz. Bu noktada gençlere ve özellikle de girişimci gençlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Çünkü bir şeyleri ancak birlikte işbirliği ile başarmaktan başka seçeneğimiz yok. Özellikle mesleki eğitim çalışmalarında ve düzenlediğimiz Mini MBA programlarında sizleri de görmek isteriz. Sizin gibi genç girişimci ve sanayicilerimizle her zaman çalışmaya hazırız” dedi.

Görüşmede konuşan Genç MÜSİAD Eskişehir Başkanı Mehmet Bilen, projeleri hakkında bilgiler verdi. Bilen, “En son '24 Çok Geç' projemize başladık. Bu kapsamda, üniversitede okuyan nitelikli öğrencileri staj imkânları sunabilmek için çalışma yürütmekteyiz. Bu ve benzeri projelerde sizlerin bizlere destekleri çok önemli. Birlikte başka projelerde de çalışmayı çok isteriz” diye konuştu.