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Genç tekvandocuların kuşak heyecanı

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde tekvando eğitimlerine katılan 100 öğrenci, kuşak sınavına girmenin heyecanını yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde tekvando eğitimlerine katılan 100 öğrenci, kuşak sınavına girmenin heyecanını yaşadı.


Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen tekvando eğitimlerine katılan öğrenciler, kuşak sınavına girdi. Taekwondo Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen kuşak sınavlarına 7-16 yaş arası 100 öğrenci katıldı. Sınav neticesinde 20 çocuk beyaz kuşaktan sarı kuşağa, 35 çocuk sarı kuşaktan yeşil kuşağa, 15 çocuk yeşil kuşaktan mavi kuşağa, 20 çocuk mavi kuşaktan kırmızı kuşağa ve 10 çocuk da kırmızı kuşaktan kırmızı - siyah kuşağa yükselme hakkı kazandı. Uzman eğitmenler gözetiminde çalışarak kendilerini geliştirmeye devam eden tekvando öğrencileri, spor yaparak sağlıklı ve zinde kalırken kendilerini savunmayı da öğrenmiş oluyor.

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