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Genç Yeşilay Kulübü teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Anadolu Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla, Öğrenci Merkezi fuaye alanında “Telefonu Bırak, Kitaba Bak” etkinliğini düzenledi.


Genç Yeşilay Kulübü üyelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, öğrenciler teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek adına 1 saat boyunca teknolojik aletlerden uzak, kitap okudular. Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Merve Uluçlu, etkinlik hakkında konuşarak, “Bağımlılıklarla mücadele eden bir kulübüz. Okulumuzda da buna yönelik çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda yine teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amaçlı, ‘Biri Bizi Gözetliyor' adlı bir etkinlik düzenledik. O etkinliğin teoride kalmaması ve pratiğe uyarlanması için bir kitap okuma etkinliği düzenlemeye karar verdik. Üyelerimizle, burada 1 saat boyunca kitap okuyarak teknoloji bağımlılığına dikkat çekmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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