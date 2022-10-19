İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonunun 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Eskişehir Olimpik Yüzme Havuzunda 14-16 Ekim tarihleri arasında yapılan 11-12 yaş İl İçi Vize müsabakasına katıldı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden 23 sporcu 5-6 Kasım tarihlerinde Bolu'da yapılacak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Madalyaları topladılar


Ayrıca aynı gün yapılan ve 254 sporcunun katıldığı Eskişehir kulüpleri arası yüzme müsabakasında 9-10 yaş, 11-12 yaş ve 13 yaş üzeri kategorisinde yarışan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, 12 birincilik, 12 ikincilik ve 12 üçüncülük madalyası kazandı. Öte yandan kulübün 9-10 yaş kız takımı, 11-12 yaş kız ve erkek takımı Eskişehir ikincisi olarak kupayı kaldırdı. 9-10 yaş erkek takımı Eskişehir 4'üncüsü, 13 yaş ve üzeri erkek takımı Eskişehir 5'incisi, 13 yaş ve üzeri kız takımı ise Eskişehir 6'ncısı olarak dereceye girdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.