Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı

Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü dolayısı ile gençlerle bir araya geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteği ile yapılan etkinlikte, üniversite öğrencileri katılımcı olarak yer aldı. Gün boyu gerçekleşen programda AB gençlik projeleri, eğitim fırsatları ve gönüllü hizmetleri başlıkları hakkında söyleşiler gerçekleştirildi.

Gün boyunca söyleşi ve oturumlar gerçekleştirildi

Söyleşilerde; Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü ve Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörü Emirhan Aslan ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Avrupa Dayanışma Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cafer Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı. Programda ayrıca Türk ve yabancı öğrencilerinin katılımlarıyla Genç Akademi Derneği Eurodesk Temas Noktası Serdar Koçar, Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim ve gönüllülük projelerine dair deneyimlerini paylaştı. Açık havada yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteren gençler; panel ve söyleşi aralarında ata binerek, çeşitli oyunlar oynayarak ve müzik aktiviteleri gerçekleştirerek keyifli vakit geçirdiler.